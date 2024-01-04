Про це 4 січня повідомила Харківська обласна прокуратура. Таким чином кількість загиблих унаслідок атаки зросла до двох.

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Загалом унаслідок обстрілу загинуло двоє жінок та 62 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості, з них шестеро дітей,

– повідомили в прокуратурі.

Зазначають, що 4 січня до лікарів звернулася 23-річна дівчина з контузією.

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