Там внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі й зазнали пошкоджень цивільні будівлі. Згодом стало відомо, що у місті також є постраждалі.
До теми Росія атакує ракетами: вибухи у Харкові
Які наслідки ворожої атаки по Харкову
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдали, як мінімум, 4 удари по Харкову. Зокрема, російські загарбники вдарили по центральній частині міста.
Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються,
– сказав він.
Синєгубов також підкреслив, що відповідні служби вже працюють на місці прильоту.
Він також зазначив, що станом на 9:05 медики надають допомогу 22 пораненим, госпіталізовані до медичних установ – 16 осіб. Крім того, Синєгубов також повідомив, що у місті вже є загиблий внаслідок ворожої атаки.
Про атаку Харкова також розповів міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови.
"Там зараз пожежа, на місце виїхали рятувальники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється", – написав він.
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
- Російська армія вранці 2 січня завдала масованого ракетного удару по українських містах. Через це близько 7 години 30 хвилини у місті Харків пролунали вибухи.
- Уже о 7 годині 38 хвилин у місті пролунав другий вибух, а орієнтовно о 7 годині 41 хвилині – третій вибух. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав людей не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов заявляв, що Харків перебував під масованим ракетним ударом. Згодом Синєгубов зазначив, що окупанти завдали ударів по Харкову.
- Водночас вибухи також пролунали й у Києві. Росіяни також атакували місто ракетами, зокрема, окупанти пустили на столицю й гіперзвукові ракети типу "Кинджал". Внаслідок ворожої атаки у частині міста зникло світло.