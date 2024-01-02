Там внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі й зазнали пошкоджень цивільні будівлі. Згодом стало відомо, що у місті також є постраждалі.

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Які наслідки ворожої атаки по Харкову

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдали, як мінімум, 4 удари по Харкову. Зокрема, російські загарбники вдарили по центральній частині міста.

Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються,

– сказав він.

Синєгубов також підкреслив, що відповідні служби вже працюють на місці прильоту.

Він також зазначив, що станом на 9:05 медики надають допомогу 22 пораненим, госпіталізовані до медичних установ – 16 осіб. Крім того, Синєгубов також повідомив, що у місті вже є загиблий внаслідок ворожої атаки.

Про атаку Харкова також розповів міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови.

"Там зараз пожежа, на місце виїхали рятувальники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється", – написав він.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Росіяни вдарили ракетами по Харкову