Там в результате вражеской атаки вспыхнули пожары и получили повреждения гражданские здания. Впоследствии стало известно, что в городе также есть пострадавшие.

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Какие последствия вражеской атаки по Харькову

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что оккупанты нанесли, как минимум, 4 удара по Харькову. В частности, российские захватчики ударили по центральной части города.

Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары. Детали устанавливаются,

– сказал он.

Синегубов также подчеркнул, что соответствующие службы работают уже на месте прилета.

Он также отметил, что по состоянию на 9:05 медики оказывают помощь 22 раненым, госпитализированы в медицинские учреждения – 16 человек. Кроме того, Синегубов также сообщил, что в городе уже есть погибший в результате вражеской атаки.

Об атаке Харькова также рассказал мэр Игорь Терехов. Он отметил, что есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки.

"Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется", – написал он.