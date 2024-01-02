Это количество продолжает расти, поскольку сейчас на местах прилетов работают экстренные службы, которые оказывают помощь ранившимся людям. Все, что известно о пострадавших в Харькове после ракетной атаки – читайте в материале 24 Канала.
К теме Повреждены дома, пожары и пострадавшие: оккупанты нанесли 4 удара по Харькову
Сколько человек получили ранения в Харькове
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков. В частности это произошло в Шевченковском районе города.
41 пострадавший в результате утреннего удара оккупантов по Харькову,
– написал он о количестве пострадавших по состоянию на 9:25.
Кроме того, Синегубов также сообщил, что в городе уже есть одна погибшая женщина. Данные о ней устанавливаются.
Кроме того, Синегубов также сообщил, что в городе уже есть погибший в результате вражеской атаки.
Синегубов также отметил, что в городе повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура. Также есть возгорание автомобилей.
Он отметил, что информация о жертвах и пострадавших в городе обновляется. Ведь спасательные службы продолжают осмотр мест ударов.
Что известно об атаке Харькова
- В Харькове 2 января около 7 часов 30 минут прогремели мощные взрывы. Уже в 7 часов 38 минут в городе раздался второй взрыв.
- Ориентировочно в 7 часов 41 минута в городе раздался третий взрыв. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал людей не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.
- Харьковский мэр Игорь Терехов заявлял, что город находился под массированным ракетным ударом. Впоследствии Синегубов отметил, что оккупанты нанесли удары по Харькову.
- В конце концов Олег Синегубов рассказал, что в городе прогремели 4 взрыва. Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей, а также возникли пожары. Он подчеркнул, что соответствующие службы уже работают на месте прилета и помогают пострадавшим.