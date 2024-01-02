Это количество продолжает расти, поскольку сейчас на местах прилетов работают экстренные службы, которые оказывают помощь ранившимся людям. Все, что известно о пострадавших в Харькове после ракетной атаки – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько человек получили ранения в Харькове

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков. В частности это произошло в Шевченковском районе города.

41 пострадавший в результате утреннего удара оккупантов по Харькову,

– написал он о количестве пострадавших по состоянию на 9:25.

Кроме того, Синегубов также сообщил, что в городе уже есть одна погибшая женщина. Данные о ней устанавливаются.

Кроме того, Синегубов также сообщил, что в городе уже есть погибший в результате вражеской атаки.

Синегубов также отметил, что в городе повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура. Также есть возгорание автомобилей.

Он отметил, что информация о жертвах и пострадавших в городе обновляется. Ведь спасательные службы продолжают осмотр мест ударов.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно об атаке Харькова