Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, також на російських складах ще є понад сотня ракет Х-101.

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Запаси є, але значно менші

Олексій Гетьман зазначив, що росіяни можуть виготовляти як Х-101, так і ракети інших модифікацій. Пауза два місяці у масованих ракетних атаках пов'язана з тим, що вони виготовляли ракети. Хоча у ворога є певний запас на складах.

На складах залишалася понад сотня Х-101. Звісно, вони ще наробили таких ракет щонайменше за ці два місяці. Приблизно 60 – 70 таких ракет вони могли виготовити за два місяці,

– сказав він.

Насправді у загарбників ще є запас ракет, які вважаються далекобійними. До 29 грудня було відомо про приблизно 850 ракет. Туди не входили, до прикладу, С-300, і С-400, які не є далекобійними.

"Це велика кількість. Але порівняно з тим, що було на початок повномасштабного вторгнення, то тільки "Іскандерів" балістичних у них було 900. Це лише одного класу ракет. Тому це значно менше, ніж було на початок вторгнення", – підкреслив військовий експерт.

Тому для того, щоб влаштовувати такі масовані обстріли, ворогу потрібні певні паузи.

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