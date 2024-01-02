Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, також на російських складах ще є понад сотня ракет Х-101.
Дивіться також Росіяни запустили "Кинджали" й не тільки: усе, що відомо про ракетну атаку на Київ 2 січня
Запаси є, але значно менші
Олексій Гетьман зазначив, що росіяни можуть виготовляти як Х-101, так і ракети інших модифікацій. Пауза два місяці у масованих ракетних атаках пов'язана з тим, що вони виготовляли ракети. Хоча у ворога є певний запас на складах.
На складах залишалася понад сотня Х-101. Звісно, вони ще наробили таких ракет щонайменше за ці два місяці. Приблизно 60 – 70 таких ракет вони могли виготовити за два місяці,
– сказав він.
Насправді у загарбників ще є запас ракет, які вважаються далекобійними. До 29 грудня було відомо про приблизно 850 ракет. Туди не входили, до прикладу, С-300, і С-400, які не є далекобійними.
"Це велика кількість. Але порівняно з тим, що було на початок повномасштабного вторгнення, то тільки "Іскандерів" балістичних у них було 900. Це лише одного класу ракет. Тому це значно менше, ніж було на початок вторгнення", – підкреслив військовий експерт.
Тому для того, щоб влаштовувати такі масовані обстріли, ворогу потрібні певні паузи.
Масований обстріл Росії по Україні 2 січня: головне
- Росія 2 січня завдала масованого ракетного удару по Україні. Ворог запустив 99 повітряних цілей. Сили ППО збили 10 з 10 ракет "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 з 3 крилатих ракет "Калібр".
- У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість поранених внаслідок ворожої атаки збільшилась до 52 осіб, зокрема, 6 дітей. Крім того, у Харківській ОВА заявили, що загинула 91-річна жінка. Інформація щодо жертв і постраждалих у місті оновлюється.
- У Києві у Солом'янському районі загорілася багатоповерхівка, люди застрягли на поверхах. У Подільському районі відбулось займання складської будівлі, площею 2000 квадратних метрів.
- У Деснянському районі загорівся супермаркет. У Дарницькому – пошкоджені нежитлові приміщення. У Голосіївському районі уламки ракет впали на відкриту територію. У Печерському – також зафіксували падіння уламків на дах дев'ятиповерхівки та ще одного багатоповерхового будинку.
- В Оболонському районі Києва сталося загоряння житлового будинку. Падіння уламків на житлову забудову також зафіксували й у Святошинському районі. Також там пошкодило газову трубу, і горіло 6 автомобілів. У Шевченківському районі також впали уламки.