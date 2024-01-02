Відповідні дані повідомили журналісти Defense Express, посилаючись на власні джерела. Вони також опублікували як доказ фото із маркуванням ракети та звернули увагу й на інші цікаві моменти.

Дивіться також Летіли не по прямій і з різних напрямків,– Ігнат про особливості ракетної атаки України

Окупанти накопичували ракети

Зокрема, за словами журналістів, велика пауза щодо масованих ракетних ударів Росії по Україні пов'язана з накопиченням запасу озброєння для того, аби масштабно атакувати нашу державу.

Зазвичай, на час виготовлення російських крилатих ракет вказує десятизначний серійний номер, який наноситься на усі частини конструкції ворожих ракет. Це маркування також дозволяє дізнатись походження комплектуючих до ракет, тому, наприклад у січні 2023 року фіксувався специфічний спосіб "маскування" російських Х-101 – росіяни просто болгаркою стирали серійні номери,

— йдеться у матеріалі.

Проте наразі окупанти почали видумувати інший, дещо хитріший, спосіб нанесення серійних номерів на ракети, аби їх було складно розшифрувати.



Ракета Х-101, яку запустили росіяни сьогодні під час атаки / Фото Defense Express

Так, якщо подивитися на фото збитої російської ракети Х-101, можна побачити, що перші шість цифр її серійного номера є дуже "загадковими", вважають журналісти.

"315" – так починаються серійні номери для ракет, виготовлених орієнтовно у 2023 році, а "263" – так починались серійні номери Х-101, виготовлених взагалі після 2020 року, – ідеться у повідомленні.

Зазначають, як не дивно, вказівка на 4 квартал 2023 року як час виготовлення збитої Х-101 "зашита" взагалі в цифрі 9 (іншими словами, від сьомої цифри в серійному номері треба відняти "5", і так вийде номер кварталу, в якому виготовлена ракета.

Для чого це роблять росіяни

Журналісти вважають, що російські загарбники роблять це для того, аби максимально приховати ймовірне походження деталей, які використовують для того, аби виробляти крилаті ракети, щоб завдавати ударів по території України.

"Те, що росіяни сьогодні застосували Х-101, виготовлену в 4 кварталі 2023 року, аж ніяк не означає, що ракетний арсенал в Росії наразі вичерпується. Але, імовірно, демонструє, що темп поточного виробництва – це один із параметрів, який впливатиме на інтервали між можливими наступними ударами", – підсумували аналітики.

Більше про сьогоднішню атаку