Соответствующие данные сообщили журналисты Defense Express, ссылаясь на собственные источники. Они также опубликовали в качестве доказательства фото с маркировкой ракеты и обратили внимание на другие интересные моменты.

Смотрите также Летели не по прямой и по разным направлениям, – Игнат об особенностях ракетной атаки Украины

Оккупанты накапливали ракеты

В частности, по словам журналистов, большая пауза по массированным ракетным ударам России по Украине связана с накоплением запаса вооружения для того, чтобы масштабно атаковать наше государство.

Обычно на время изготовления российских крылатых ракет указывает десятизначный серийный номер, который наносится на все части конструкции вражеских ракет. Эта маркировка также позволяет узнать происхождение комплектующих к ракетам, поэтому, например, в январе 2023 года фиксировался специфический способ "маскировки" российских Х-101 – россияне просто болгаркой стирали серийные номера,

- говорится в материале.

Однако оккупанты начали выдумывать другой, несколько более хитрый способ нанесения серийных номеров на ракеты, чтобы их было сложно расшифровать.



Ракета Х-101, которую запустили россияне сегодня во время атаки / Фото Defense Express

Так, если посмотреть на фото сбитой российской ракеты Х-101, можно увидеть, что первые шесть цифр ее серийного номера очень "загадочные", считают журналисты.

"315" – так начинаются серийные номера для ракет, изготовленных ориентировочно в 2023 году, а "263" – так начинались серийные номера Х-101, изготовленные вообще после 2020 года, – говорится в сообщении.

Отмечают, как ни странно, указание на 4 квартал 2023 года как время изготовления сбитой Х-101, "зашито" вообще в цифре 9 (другими словами, от седьмой цифры в серийном номере надо отнять "5", и так получится номер квартала, в которому изготовлена ракета.

Для чего это делают россияне

Журналисты считают, что российские захватчики делают это для того, чтобы максимально скрыть вероятное происхождение детали и, которые используют для того, чтобы производить крылатые ракеты, чтобы наносить удары по территории Украины.

"То, что россияне сегодня применили Х-101, изготовленную в 4 квартале 2023 года, отнюдь не означает, что ракетный арсенал в России сейчас исчерпывается. Но, вероятно, демонстрирует, что темп текущего производства – один из параметров, который будет влиять на интервалы между возможными последующими ударами", – подытожили аналитики.

Больше о сегодняшней атаке