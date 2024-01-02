В частности, ракеты летели не по прямой, а также их запускали с разных направлений. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Игнат сказал, что было особенного в новой массированной атаке по Украине

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Представитель Воздушных сил отметил, что враг использует свою традиционную тактику. Так сначала россияне запускают "Шахеды", на которые наши военные должны тратить силы, средства и боекомплекты, а уже потом идут несколько групп ракет, в результате чего перегружается наша ПВО.

Понятно, что враг использует именно такую тактику – заход на цели с разных направлений. Крылатые ракеты не по прямой летят, а обычно с разных направлений заходят одновременно, некоторые могут какое-то время покружить по соседним областям, а затем в столицу подлететь с другой стороны,

– сказал он.

Игнат подчеркнул, что таким образом враг пытается отвлечь внимание, запутать, истощить наши системы противовоздушной обороны и добиться своих целей. В то же время он заметил, Силы обороны готовы к отражению подобных обстрелов.

"Вы видите, как происходят вот эти атаки, невероятные усилия людей, которые день и ночь их должны отбивать. С началом Нового года тревоги фактически не утихают", – подчеркнул представитель Воздушных сил.

По его словам, тревоги связаны с разными причинами, будь то баллистика или МиГ-31 в воздухе. Поэтому эти дни одни из самых напряженных для Украины.

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