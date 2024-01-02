В то же время, чтобы нивелировать эту угрозу, нужно уничтожить кремлевский режим, который сейчас царит в стране-агрессоре. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в соцсети Х, ранее известной как твиттер, передает 24 Канал.
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Данилов отреагировал на массированный ракетный удар по Украине
Секретарь СНБО отметил, что только системное, последовательное и методическое уничтожение путинского образования – лучшая гарантия безопасности Украины и мира. В частности сразу после этого исчезнут ракетные угрозы для мирных городов.
Дайте Украине оружие и мы похороним этот кусок…
– написал Данилов.
Он также сказал, что украинский народ боролся и будет бороться, сколько ракет не летело бы в нашем небе.
"Нет силы, которая могла бы нас остановить, пока не будут отомщены все 514 убитых украинских детей, павшие защитницы и защитники, каждая невинная замученная украинская душа. Все вернем сторицей!" – подчеркнул секретарь СНБО.
Он также поблагодарил защитников украинского неба, спасателей, врачей и энергетиков – всех, кто сегодня стал на сопротивление российским террористическим атакам и ликвидации последствий вражеского обстрела.
Зеленский высказался по поводу атаки украинских городов
- Владимир Зеленский заявил, что в этот день россияне запустили почти сто ракет разных типов. По меньшей мере, 70 ракет из них сбиты, почти 60 – в районе Киева.
- Президент также отметил, что уже третьи сутки наши воины ПВО делают невероятную работу. А именно Patriot и другие системы противовоздушной и противоракетной обороны помогают спасать сотни жизней каждый день и ночь.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что в это утро было применено 10 "Кинжалов", 70 ракет типа Х-101, и 3 "Калибра". Наши защитники уничтожили все "Кинжалы", "Калибры" и 59 ракет Х-101/Х-555/Х-55.