В то же время, чтобы нивелировать эту угрозу, нужно уничтожить кремлевский режим, который сейчас царит в стране-агрессоре. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в соцсети Х, ранее известной как твиттер, передает 24 Канал.

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Данилов отреагировал на массированный ракетный удар по Украине

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Секретарь СНБО отметил, что только системное, последовательное и методическое уничтожение путинского образования – лучшая гарантия безопасности Украины и мира. В частности сразу после этого исчезнут ракетные угрозы для мирных городов.

Дайте Украине оружие и мы похороним этот кусок…

– написал Данилов.

Он также сказал, что украинский народ боролся и будет бороться, сколько ракет не летело бы в нашем небе.

"Нет силы, которая могла бы нас остановить, пока не будут отомщены все 514 убитых украинских детей, павшие защитницы и защитники, каждая невинная замученная украинская душа. Все вернем сторицей!" – подчеркнул секретарь СНБО.

Он также поблагодарил защитников украинского неба, спасателей, врачей и энергетиков – всех, кто сегодня стал на сопротивление российским террористическим атакам и ликвидации последствий вражеского обстрела.

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