Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, также на российских складах есть еще более сотни ракет Х-101.
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Запасы есть, но гораздо меньше
Алексей Гетьман отметил, что россияне могут производить как Х-101, так и ракеты других модификаций. Пауза два месяца в массированных ракетных атаках связана с тем, что они производили ракеты. Хотя у врага есть определенный запас на складах.
На складах оставалось более сотни Х-101. Конечно, они еще наделали таких ракет как минимум за эти два месяца. Приблизительно 60 – 70 таких ракет они могли изготовить за два месяца,
– сказал он.
На самом деле у захватчиков еще есть запас ракет, которые считаются дальнобойным. К 29 декабря было известно о примерно 850 ракетах. Туда не входили, к примеру, С-300 и С-400, которые не являются дальнобойными.
"Это большое количество. Но по сравнению с тем, что было до начала полномасштабного вторжения, то только "Искандеров" баллистических у них было 900. Это всего одного класса ракет. Поэтому это значительно меньше, чем было до начала вторжения", – подчеркнул военный эксперт.
Поэтому для того, чтобы устраивать такие массированные обстрелы, врагу нужны определенные паузы.
Массированный обстрел России по Украине 2 января: главное
- Россия 2 января нанесла массированный ракетный удар по Украине. Враг запустил 99 воздушных целей. Силы ПВО сбили 10 из 10 ракет "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".
- В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что количество раненых в результате вражеской атаки увеличилось до 52 человек, в частности, 6 детей. Кроме того, в Харьковской ОВА заявили, что погибла 91-летняя женщина. Информация о жертвах и пострадавших в городе обновляется.
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- В Деснянском районе загорелся супермаркет. В Дарницком – повреждены нежилые помещения. В Голосеевском районе обломки ракет упали на открытую территорию. В Печерском также зафиксировали падение обломков на крышу девятиэтажки и еще одного многоэтажного дома.
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