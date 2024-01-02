Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, раскритиковала медленные поставки для нашего государства оружия на фоне очередного массированного ракетного обстрела со стороны России. Политическая деятельница призвала передать Украине ракеты Taurus.
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Украине нужно больше оружия
Штрак-Циммерман отметила, что наше государство требует больше боеприпасов, больше запчастей, и поэтому нужно немедленно мобилизовать Taurus, чтобы окончательно усложнить для России возможность пополнения запасов.
Она отметила, что фраза о поддержке Украины "столько, сколько будет нужно" будет одним лишь словами, "если мы не продолжим поддерживать Украину вместе с нашими европейскими партнерами в гораздо большей степени".
По ее словам, широко разрекламированная европейская коалиция F-16 должна заработать гораздо быстрее, если есть желание противостоять российскому превосходству в воздухе.
Путин рассчитывает на то, что мы боимся собственной храбрости. Это колебание очень горькое,
– добавила немецкий депутат.
Кроме Штрак-Циммерманн свой призыв к надежной помощи Украине со стороны Германии выразила и спикер по вопросам безопасности немецких "Зеленых" Сара Нанни.
По словам Нанни, "необходима определенность в планировании, когда речь идет о немецкой поддержке" Украины, добавив, что "сейчас ее недостаточно из-за напряженных дискуссий по бюджету".
Депутат подчеркнула, что в настоящее время Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для большой техники, которую мы поставляем".
Ракетный обстрел 2 января: последние новости
- Российские захватчики утром 2 января совершили очередную масштабную атаку по украинским городам.
- По словам военного аналитика Тараса Чмута, сегодняшняя атака – самая масштабная в мире комбинированная ракетная атака с применением гиперзвукового оружия.
- По предварительным данным, всего враг запустил 99 разных ракет, 72 из которых сбила противовоздушная оборона Украины. Отмечается, что к утру оккупанты запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55; 10 аэробалистических ракет "Кинжал"; 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр"; 12 баллистических ракет типа Искандер-М/С-300/С-400; 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.
- Кроме этого, Юрий Игнат объяснил, существует ли вероятность повторного нападения со стороны государства-агрессорки. Он подчеркнул, что оккупанты заблаговременно программируют и направляют ракеты, которыми обстреливают Украину. По его словам, они настраивают маршрут заранее, что позволяет оккупантам нанести повторную воздушную атаку в ближайшее время. Он отметил, что "на подготовку четыре дня достаточно, если у них есть определенные шаблоны".