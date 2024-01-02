Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, раскритиковала медленные поставки для нашего государства оружия на фоне очередного массированного ракетного обстрела со стороны России. Политическая деятельница призвала передать Украине ракеты Taurus.

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Украине нужно больше оружия

Штрак-Циммерман отметила, что наше государство требует больше боеприпасов, больше запчастей, и поэтому нужно немедленно мобилизовать Taurus, чтобы окончательно усложнить для России возможность пополнения запасов.

Оперативные детали вражеской атаки в нашем телеграмме.

Она отметила, что фраза о поддержке Украины "столько, сколько будет нужно" будет одним лишь словами, "если мы не продолжим поддерживать Украину вместе с нашими европейскими партнерами в гораздо большей степени".

По ее словам, широко разрекламированная европейская коалиция F-16 должна заработать гораздо быстрее, если есть желание противостоять российскому превосходству в воздухе.

Путин рассчитывает на то, что мы боимся собственной храбрости. Это колебание очень горькое,

– добавила немецкий депутат.

Кроме Штрак-Циммерманн свой призыв к надежной помощи Украине со стороны Германии выразила и спикер по вопросам безопасности немецких "Зеленых" Сара Нанни.

По словам Нанни, "необходима определенность в планировании, когда речь идет о немецкой поддержке" Украины, добавив, что "сейчас ее недостаточно из-за напряженных дискуссий по бюджету".

Депутат подчеркнула, что в настоящее время Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для большой техники, которую мы поставляем".

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