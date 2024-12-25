Нині рятувальники ліквідували наслідки російської атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС в Івано-Франківській області.

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Наслідки російської атаки на Прикарпатті

Ворог підступно атакував критичну інфраструктуру України. Так, вранці 25 грудня вибухи пролунали на Івано-Франківщині.



Росія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті / Фото ДСНС Франківщини

На місці атаки спалахнули пожежі. Загоряння оперативно ліквідували рятувальники.

Загалом, до ліквідації наслідків російської атаки в Івано-Франківській області було залучено 114 рятувальників та 36 одиниць техніки.

Як ДСНС працювали над ліквідацією наслідків російської атаки – більше у галереї

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих не має.

У ДТЕК повідомили, що під час масованої атаки 25 грудня Росія прицільно атакувала ТЕС. Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Як повідомили у Повітряних силах, загалом під час атаки 25 грудня українські захисники зафіксували 184 повітряні цілі, серед яких 106 БпЛА та 78 ракет різних типів. Сили ППО збили 54 ударні дрони, ще 52 були локаційно втрачені й не досягли своїх цілей.

Також українські захисники збили 55 із 78 ракет.