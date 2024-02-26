Втім дива не сталося. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, за яким останнє слово щодо передачі ракет, знову виступив проти.

Зверніть увагу Ці ракети його знесуть, – полковник запасу сказав, як вивести з ладу Кримський міст

Це політична проблема

Німецький лідер сказав, що для України зараз важливіше не ракети Taurus, а снаряди. Як зазначив військовий експерт, частково Шольц має рацію, однак Збройним Силам зараз потрібні й снаряди, й Taurus.

Адже за допомогою далекобійних ракет українські військові зможуть знищувати логістику ворога, наприклад, Кримський міст. Тоді у росіян не буде постачання снарядів як мінімум на Півдні України, тобто у Херсонській та Запорізькій областях.

Це рівнозначно тому, що ми використовуючи снаряди знищимо артилерію росіян або склади з боєприпасами. Мені важко сказати, чому Шольц так робить,

– зазначив Нарожний.

За його словами, питання передачі Taurus лежить уже не в технічній та не військовій площині, а в політичній. Адже нині є всі можливості для того, щоб постачати в Україну далекобійні ракети.

Одним з аргументів було те, що вони нібито не можуть перепрограмувати ракети Taurus. Проте під час пресконференції виробники цих ракет сказали, що можуть зробити це за декілька тижнів,

– додав військовий експерт.

На його думку, Німеччина боїться міфічної ескалації з Росією.

Передача Україні ракет Taurus