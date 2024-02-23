Повністю знищити міст наразі не можна, для цього потрібно підійти на узбережжя й застосовувати кілька ескадрилей бомбардувальників. Проте вивести з ладу на довший час можна за допомогою деяких ракет, про які 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
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"Достатньо десятка ракет ATACMS, у яких близько 225 кілограмів бойової частини. Частину росіяни зіб'ють. Але цього вистачить, щоб вдарити в одну точку перекриття на балці, яка лежить на опорі. Якщо сюди попадуть 10 ATACMS, це більш як 2 тонни бойової частини, вони знесуть міст", – наголосив льотчик-інструктор.
Потім російським окупантам знову доведеться кілька місяців ремонтувати Кримський міст. Своєю чергою, українські військові у цей час зможуть провести необхідні операції. Чим більше матимемо засобів ураження, тим більше секцій можна зруйнувати.
За даними Сил спеціальних операцій, окупанти втратили 9 вертольотів, спецтехніку для їхнього обслуговування, пускову установку ППО, склад боєприпасів, а злітно-посадкові смуги аеродромів були пошкоджені.
Про альтернативні методи пошкодження
За словами Світана, Кримський міст також можна пошкодити за допомогою німецьких ракет TAURUS, доставлення яких поки що не схвалили у Берліні. Однак, для цього потрібні "обманки", які летіли б поряд з TAURUS. Приміром, ADM-160 – дальність ракети понад 500 кілометрів, вона може йти паралельно з німецькими ракетами та ставити перешкодити.
Це ракета радіоелектронної боротьби, яка може брати на себе удар ворожої ППО та сліпити противника, ставлячи хибні цілі. У спільній роботі вистачить навіть 5 TAURUS, щоб вивести міст з ладу. Адже німецька ракета має 450 кілограмів бойової частини – це, практично, два ATACMS.
Також "допомогти" Кримському мосту можуть кілька безекіпажних катерів "Морський малюк", бойова частина кожного сягає від 850 кілограмів до однієї тонни. Утім, все залежатиме від кількості палива, яке може взяти на борт дрон.
Потрібний креативний підхід. Але у нас є проблема. У росіян доволі потужна та велика система ППО, і взагалі оборона моста – підводна, надводна, повітряна. Постійно "висять" винищувачі. Складно підійти, але при наявності сил та засобів – можливо,
– підкреслив Роман Світан.
Актуальні новини щодо Кримського мосту
- Командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа вважає, що збудований росіянами Кримський міст не достоїть до кінця 2024 року. Він ствердно відповів на запитання, чи можна вважати споруду потенційним покійником і додав, що знає, як це зробити.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що Кримський міст ще винятково із технічних причин. В України наразі немає зброї, яка могла б його ефективно знищити, обійшовши російську ППО. Але коли це станеться, святкувати будуть не лише в Києві, але й у багатьох містах Європи.
- Начальник ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що втрата Кримського мосту "буде болісною" для Владіміра Путіна, але говорити, що російського диктатора "схопить припадок", не є правдою.