Про це Олексій Неїжпапа розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Віцеадмірал запевнив, що знає, як довести Кримський міст до його логічного завершення, передає 24 Канал.

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Неїжпапа спрогнозував долю Кримського мосту

Під час розмови Гордон запитав у Неїжпапи про те, що варто очікувати стосовно Кримського мосту у 2024 році. Командувач ВМС заявив, що вважає, що до кінця цього року Керченський міст не вистоїть.

Я думаю, недовго чекати залишилося. Принаймні цього року точно,

– сказав віцеадмірал.

Крім того, Неїжпапа також ствердно відповів на запитання, чи можна вважати Кримський міст потенційно "небіжчиком". За словами командувача ВМС, він знає, як можна довести мостовий перехід окупантів до такого стану.

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