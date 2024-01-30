Про це начальник української розвідки повідомив в ефірі національного марафону. Буданов також припустив, якою може бути потенційна реакція російського президента Путіна на знищення Кримського мосту, інформує 24 Канал.

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Буданов припустив можливу реакцію Путіна на знищення мосту

На питання ведучих, чи палатиме Кримський міст у 2024 році, Буданов сказав, що "палати немає чому, він має закінчити своє існування". Водночас на уточнювальне запитання щодо того, чи припинить мостовий перехід своє існування у 2024 році, начальник ГУР МО сказав, що "сподівається" на це.

Водночас Буданов оцінив ймовірну реакцію Владіміра Путіна на знищення дорогого для нього Кримського мосту. За словами глави ГУР, нікого не цікавить, чи готовий очільник Кремля змиритися з втратою Керченського моста.

Є об'єктивна реальність. Якби його запитали 24 лютого 2022 року, чи готовий він воювати кілька років, то він би сказав "та ну, ви що". Але є об'єктивна реальність. Неприємні речі, на жаль, стаються для обох сторін,

– наголосив глава розвідки.

На думку Буданова, така втрата "буде болісною" для Путіна, але говорити, що російського диктатора "схопить припадок", не є правдою.

Наостанок глава української розвідки закликав не драматизувати ситуацію щодо можливої реакції Путіна на знищення Кримського мосту.

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