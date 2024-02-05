Об этом Алексей Неижпапа рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Вице-адмирал заверил, что знает, как довести Крымский мост до его логического завершения, передает 24 Канал.
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Неижпапа спрогнозировал судьбу Крымского моста
Во время разговора Гордон спросил у Неижпапы, что стоит ожидать относительно Крымского моста в 2024 году. Командующий ВМС заявил, что считает, что до конца этого года Керченский мост не выстоит.
Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере в этом году точно,
– сказал вице-адмирал.
Кроме того, Неижпапа также утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально "покойником". По словам командующего ВМС, он знает, как можно довести мостовой переход оккупантов до такого состояния.
Об уничтожении моста говорил и Кирилл Буданов
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов выразил надежду, что Крымский мост уже может быть ликвидирован в 2024 году. По словам главы ГУР, "пылать нечему, он должен закончить свое существование".
- Кроме того, Буданов оценил вероятную реакцию Владимира Путина на уничтожение Крымского моста. По мнению главы ГУР, никого не интересует, готов ли глава Кремля смириться с потерей Керченского моста.
- Буданов также подчеркнул, что такая потеря "будет болезненной" для Путина. Но говорить, что российского диктатора "схватит припадок", не стоит.
- О Крымском мосте также высказался и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что российский мост еще существует исключительно по техническим причинам, ведь в Украине пока нет оружия, которое могло бы его эффективно уничтожить.
- В то же время дипломат выразил надежду, что Крымский мост однажды таки "пойдет на дно". И в тот день, по словам главы МИД, весь мир откупорит бутылку шампанского