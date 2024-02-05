Об этом Алексей Неижпапа рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Вице-адмирал заверил, что знает, как довести Крымский мост до его логического завершения, передает 24 Канал.

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Неижпапа спрогнозировал судьбу Крымского моста

Во время разговора Гордон спросил у Неижпапы, что стоит ожидать относительно Крымского моста в 2024 году. Командующий ВМС заявил, что считает, что до конца этого года Керченский мост не выстоит.

Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере в этом году точно,

– сказал вице-адмирал.

Кроме того, Неижпапа также утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально "покойником". По словам командующего ВМС, он знает, как можно довести мостовой переход оккупантов до такого состояния.

Об уничтожении моста говорил и Кирилл Буданов