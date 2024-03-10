НАТО нині проводить найбільші військові навчання в Європі з часів закінчення холодної війни. Про це мовиться у матеріалі Le Monde.

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Найбільші військові навчання в Європі з періоду холодної війни

У видання зазначили, що НАТО вирішила посилити свої можливості у відповідь на так звану "сво" Росії в Україні та загрози, створені очільником Кремля Владіміром Путіном щодо країн східного флангу Європи.

Так, 24 січня Альянс розпочав Steadfast Defender 24 – найбільшу серію військових навчань у Європі з часів закінчення холодної війни.

За даними французького видання у цих масштабних маневрах, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 000 військовослужбовців з 32 країн і не менше 1100 одиниць бронетехніки, включаючи 166 бойових танків.

Там повідомили, що навчання проходять переважно на рівнинній території Польщі та Норвегії, а також у Німеччині, країнах Балтії, Румунії, Фінляндії, Словаччини, Греції та Швеції.

Воєначальники НАТО, які до цього часу не бажали прямо націлюватися на Росію, щоб уникнути будь-якої ескалації, тепер без вагань у своїх сценаріях визначають Москву як ворога, з яким потрібно боротися. Для Dragon 24 ціль, поставлена перед військами, полягала в тому, щоб якомога швидше просунутися із Західної Європи до кордону між Польщею та Білоруссю, щоб запобігти ворожим силам", – йдеться у матеріалі французького видання Le Monde.

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