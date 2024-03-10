НАТО нині проводить найбільші військові навчання в Європі з часів закінчення холодної війни. Про це мовиться у матеріалі Le Monde.
Дивіться також Мета Путіна – не заморожений конфлікт, – Кулеба про можливість нападу Росії на країни Балтії
Найбільші військові навчання в Європі з періоду холодної війни
У видання зазначили, що НАТО вирішила посилити свої можливості у відповідь на так звану "сво" Росії в Україні та загрози, створені очільником Кремля Владіміром Путіном щодо країн східного флангу Європи.
Так, 24 січня Альянс розпочав Steadfast Defender 24 – найбільшу серію військових навчань у Європі з часів закінчення холодної війни.
За даними французького видання у цих масштабних маневрах, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 000 військовослужбовців з 32 країн і не менше 1100 одиниць бронетехніки, включаючи 166 бойових танків.
Там повідомили, що навчання проходять переважно на рівнинній території Польщі та Норвегії, а також у Німеччині, країнах Балтії, Румунії, Фінляндії, Словаччини, Греції та Швеції.
Воєначальники НАТО, які до цього часу не бажали прямо націлюватися на Росію, щоб уникнути будь-якої ескалації, тепер без вагань у своїх сценаріях визначають Москву як ворога, з яким потрібно боротися. Для Dragon 24 ціль, поставлена перед військами, полягала в тому, щоб якомога швидше просунутися із Західної Європи до кордону між Польщею та Білоруссю, щоб запобігти ворожим силам", – йдеться у матеріалі французького видання Le Monde.
Західні війська в Україні: коротко
- Очільник Франції Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками конференції на підтримку України. Так, в ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.
- Проте серед лідерів західних країн наразі немає єдиного консенсусу щодо цього.
- Зокрема, прокоментував таке висловлювання Макрона і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
- Глава українського МЗС Дмитро Кулеба відповів на питання журналістів, чи можна сказати, що слова Макрона свідчать про кардинальний злам у позиціях Заходу щодо війни Росії в Україні.
- "Цей меседж від Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", – відповів голова української дипломатії.
- Однак Кулеба запевнив, що Україна не знала, що на Заході можуть тривати такі дискусії, оскільки "це внутрішня дискусія". Водночас слова президента Франції не стали для нас несподіванкою.