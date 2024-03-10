Дмитро Кулеба раніше звертався до країн НАТО з пропозицією повернути в Україну свої тренувальні місії. На його думку, убезпечити іноземних інструкторів можна, якщо поставити західну ППО. Саме місії НАТО, які діяли в Україні у 2014 – 2022 роках, значно підвищили рівень ЗСУ і допомогли дати відсіч ворогові на початку повномасштабного вторгнення.

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Як Україна ставиться до слів Макрона про можливе введення військ: позиція Кулеби

Журналісти Elta запитали, чи можна сказати, що слова Макрона свідчать про кардинальний злам у позиціях Заходу щодо війни Росії в Україні.

Цей меседж від Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі,

– відповів глава української дипломатії.

Він сказав, що Україна не знала, що на Заході можуть тривати такі дискусії, оскільки "це внутрішня дискусія". Водночас слова президента Франції не стали для нас несподіванкою.

Наразі виглядає на те, що Париж – перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне. Це зачіпає інші столиці, але дискусія, яка розпочалася після заяви Макрона, "заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше". Причому це "більше" стосується не тільки України, а й самої Європи.

"Коли президент Макрон говорив із президентом Зеленським два тижні тому в Парижі, я помітив, що Макрон сказав – ми повинні зробити це для вас і для себе. Такого розуміння в деяких європейських столицях досі немає: що допомога Україні – це не благодійність, а порятунок життів власних громадян, економія великих коштів, які інакше пішли б на власний захист. Хоч би якою була ціна допомоги іншій країні, яка самообороняється, захищати себе набагато дорожче", – пояснив міністр закордонних справ.

Також в інтерв'ю Дмитро Кулеба застеріг Захід: якщо Росія нападе на країни Балтії, вона програє. "НАТО знадобиться кілька днів, щоб вирішити, як відповісти. І тоді НАТО відреагує", сказав він. Але звільнені міста будуть нагадувати кадри з Бахмута та Авдіївки.