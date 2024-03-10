Дмитрий Кулеба ранее обращался к странам НАТО с предложением вернуть в Украину свои тренировочные миссии. По его мнению, обезопасить иностранных инструкторов можно, если поставить западную ПВО. Именно миссии НАТО, которые действовали в Украине в 2014 – 2022 годах, значительно повысили уровень ВСУ и помогли дать отпор врагу в начале полномасштабного вторжения.

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Как Украина относится к словам Макрона о возможном вводе войск: позиция Кулебы

Журналисты Elta спросили, можно ли сказать, что слова Макрона свидетельствуют о кардинальном переломе в позициях Запада относительно войны России в Украине.

Этот месседж от Макрона – это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что, по моему мнению, должен понимать каждый разумный человек в Европе. Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе,

– ответил глава украинской дипломатии.

Он сказал, что Украина не знала, что на Западе могут продолжаться такие дискуссии, поскольку "это внутренняя дискуссия". В то же время слова президента Франции не стали для нас неожиданностью.

Сейчас выглядит так, что Париж – первая европейская столица, которая публично признает очевидное. Это затрагивает другие столицы, но дискуссия, которая началась после заявления Макрона, "сэкономит много времени Европе на осознание того, что нужно сделать больше". Причем это "больше" касается не только Украины, но и самой Европы.

"Когда президент Макрон говорил с президентом Зеленским две недели назад в Париже, я заметил, что Макрон сказал – мы должны сделать это для вас и для себя. Такого понимания в некоторых европейских столицах до сих пор нет: что помощь Украине – это не благотворительность, а спасение жизней собственных граждан, экономия больших средств, которые иначе пошли бы на собственную защиту. Какой бы ни была цена помощи другой стране, которая самообороняется, защищать себя гораздо дороже", – объяснил министр иностранных дел.

Также в интервью Дмитрий Кулеба предостерег Запад: если Россия нападет на страны Балтии, она проиграет. "НАТО понадобится несколько дней, чтобы решить, как ответить. И тогда НАТО отреагирует", сказал он. Но освобожденные города будут напоминать кадры из Бахмута и Авдеевки.