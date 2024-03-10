Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью литовскому информационному агентству ELTA, которое цитирует Delfi. Кулеба также отметил, что цель Путина – не замороженный конфликт.

К теме НАТО на новых учениях отрабатывает оборону стран Скандинавии, – The Times

Кулеба о намерениях Путина напасть на страны Балтии

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Россия не остановится в Украине, а будет идти дальше – в Молдову и страны Балтии. Журналисты поинтересовались, решится ли Кремль пойти дальше, если боевые действия в Украине остановятся, а конфликт будет заморожен, однако Кулеба заверил – цель Путина не замороженный конфликт.

Во-первых, конфликт не будет заморожен. Конечно, я не Эйнштейн – даже он не имел всех ответов по своей теории относительности. У меня нет ответов на все вопросы, но я точно знаю, что замороженного конфликта в Украине не будет. Цель Путина – не замороженный конфликт,

– подчеркнул Кулеба.

Кроме того, глава МИД Украины отметил, что в 2021 году в России опубликовали документ, который требует от НАТО выйти на границы до 1997 года. То есть Польша, Литва, Латвия, Эстония и ряд стран, по такой логике Путина, должны потерять свое членство в Альянсе. Кулеба объяснил, что этот указ России имеет целью восстановить влияние на территории, которые ранее были в составе Советского Союза.

"Почему все об этом забывают? Вы думаете, что это шутка? Это не шутка. Путь в Венгрию, в Центральную Европу ведет, конечно, через Украину, но также через страны Балтии. Те, кто говорит, что Путин не решится напасть на НАТО, это те же люди, которые сказали, что он не решится напасть на Украину", – добавил министр.

Путин может превратить города Европы в Авдеевку и Бахмут

Министр иностранных дел также добавил – если Россия нападет на страны Балтии, то НАТО победит. Однако, освобожденные города будут полностью разрушены и будут напоминать Авдеевку и Бахмут. Кулеба предполагает, что НАТО понадобится несколько дней, чтобы понять, как реагировать на действия "врага, который превосходит как по опыту, так и по возможностям".

В конце концов, я думаю, что НАТО возьмет верх. Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку – так будут выглядеть страны Балтии после интенсивных боевых действий. Так будут выглядеть ваши города. Вильнюс больше не будет красивым,

– заявил Кулеба.

Именно поэтому, как добавил глава МИД Украины, "самый дешевый и безопасный способ" избежать этого – продолжать поддерживать Украину, а не тонуть в "бесконечных дебатах и страхе эскалации". Кулеба отметил, что правительство Литвы это прекрасно понимает, поэтому продолжает поддерживать украинцев в борьбе с агрессором.