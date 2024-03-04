Журналисты издания The Times отметили, что на этих учениях страны НАТО будут отрабатывать оборону скандинавских стран. Офицеры Альянса отметили, что это очень важные учения для обороноспособности блока.

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НАТО начало масштабные учения в Скандинавии

Авторы материала отметили, что в масштабных военных учениях Nordic Response 2024, которые проходят в северных регионах Финляндии, Норвегии и Швеции, участвуют более 20 тысяч солдат из 13 стран.

За двухнедельными учениями под руководством Норвегии, в которых участвуют 4 000 финских солдат, пристально следят различные члены НАТО, в том числе Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты. В этом месяце ожидается скорое вступление Швеции в НАТО как 32-го члена Альянса после того, как Венгрия сняла свои возражения.

По данным журналистов, учения охватывают широкий спектр военных средств, в них участвуют более 50 кораблей, в том числе подводные лодки и авианосцы, а также более 100 истребителей и других летательных аппаратов.

Норвежские военные подчеркнули, что основное внимание учений сосредоточено на обороне Северного региона. Эта повышенная военная активность происходит на фоне беспокойства западных чиновников относительно потенциальной российской агрессии, особенно в свете полномасштабной войны в Украине.

Бригадный генерал Трон Странд из Королевских Военно-воздушных сил Норвегии отметил, что НАТО должно быть способно дать отпор и остановить любого, кто пытается "бросить вызов нашим границам, ценностям и демократии". Он отметил, что при нынешней ситуации с безопасностью в Европе эти учения являются чрезвычайно актуальными и важными, как никогда ранее.

Обратите внимание! Кремлевские пропагандисты уже отреагировали на учения НАТО Nordic Response 2024. В частности российское министерство иностранных дел распространило заявление, что Россия следит за учениями НАТО, начавшихся, и отметили, что якобы эти учения Альянса "имеют демонстративно провокационный характер".