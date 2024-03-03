Заметим, что на днях он в очередной раз осветил антиукраинское заявление о войне, развязанной Москвой. Бизнесмен публично согласился, что Донбасс и Крым должны стать частью России.
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Маск не понимает смысла существования НАТО
Илон Маск в соцсети Х сообщил, что пока не видит смысла существования Североатлантического альянса.
Таким образом бизнесмен прокомментировал пост пророссийского предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил, что после распада Советского Союза НАТО "столкнулось с экзистенциальным кризисом".
Прокремлевский Сакс уверяет, что НАТО вместо того, чтобы расформироваться, якобы придумало новую миссию – расшириться, чем якобы создало враждебность к себе.
Я всегда задавал вопрос, почему НАТО продолжает существовать, ведь его заклятый враг и причина существования, Варшавский пакт, распался,
– написал он.
Пользователи напомнили миллиардеру, что Варшавский пакт был реакцией на НАТО, а не наоборот, а сам альянс не создавался для борьбы с одним врагом.
В Латвии уже отреагировали
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не замедлил с ответом для американского миллиардера. Он отметил, что, что НАТО не планирует прекращать свое существование.
Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать – это Россия и другие враги свободного мира,
– написал глава Латвии в соцсети Х.
Ранее Маск неоднократно высказывал громкие заявления, которые только играли на руку российской пропаганде. Он это делал, в частности, публикуя мемы с Зеленским и призывая вести переговоры с Путиным.
Маск не впервые возмущает общество своими высказываниями
- Недавно он заявил, что Украина в любом случае проиграет войну, поэтому наше государство якобы должно заключить с Россией "мирное соглашение". По его словам это нужно было сделать год назад, а сейчас тысячи ребят "погибли ни за что".
- Кроме того, миллиардер утверждал, что "в восточных регионах Украины большинство населения отдает предпочтение России". Основатель Tesla и SpaceX объяснял, мол, таким образом нужно поддерживать волю людей, "которые постоянно живут в конфликте".
- Более того, он озвучил неожиданную формулу "мира" между Украиной и Россией. В частности, предлагал провести еще один "референдум" и "признать Крым российским".
- Еще в октябре 2023 года основатель компаний Tesla и Spacex Илон Маск опубликовал мем о президенте Украины Владимире Зеленском. В заметке он высмеивает тот факт, что Украина нуждается в финансовой помощи в борьбе с российской агрессией.