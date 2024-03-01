Бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене поделилась своими соображениями в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Она рассказала нашей журналистке, возможно ли введение войск НАТО и Евросоюза в Украину.

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Бойцы из ЕС и НАТО могли бы работать в тылу

Как отметила наша журналистка, сейчас все чаще европейские лидеры заявляют о том, что на территорию Украины, возможно, придется отправлять военный контингент. Поэтому она и спросила Юкнявичене, насколько соответствующий поворот вероятен. И готовы ли страны Евросоюза сделать такой шаг.

По словам бывшего министра обороны Литвы, в прошлом году соответствующая дискуссия вообще была бы невозможной. Зато сейчас об этом уже начали говорить. Она провела аналогию с истребителями, танками и военной помощью, о которых в начале полномасштабного вторжения и речи не шло.

Она констатировала, что в демократиях процессы происходят медленно. В то же время она воспринимает очень положительно тот факт, что об этом уже начали говорить.

Мы, наверное, опаздываем, но я думаю, что ЕС, а особенно НАТО может найти коалиции государств, которые могли бы не сразу идти в бой, но сделать тыловую работу, помогая Украине охранять заводы, где производят оружие. Я думаю, что есть еще много чего, чем европейские государства могут помочь Украине,

– отметила она.

О войсках НАТО в Украине сначала заговорил Макрон

25 февраля французский президент Эммануэль Макрон дал пресс-конференцию по итогам Конференции в поддержку Украины. Во время разговора он допустил, что в Украину могут ввести войска НАТО.

Мы это обсудили. Сейчас консенсуса относительно отправки войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну,

– заявил Макрон.

Президент Франции заметил, что многие из тех, кто сейчас говорит "никогда", ранее выступать против предоставления танков, самолетов и ракет. В то же время он признал, что от событий Европа часто отставала на полгода, а то и целый год.