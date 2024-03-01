В Европарламенте состоялось очередное пленарное заседание, где евродепутаты призвали государства-члены ЕС ускорить поставки необходимого оружия для украинской армии.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу литовский евродепутат от ЕНП, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене рассказала возможно ли введение войск НАТО в войну и чего ожидать Украине после выборов в ЕС и США.

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Справочно! Раса Юкнявичене – литовский евродепутат, заместитель председателя группы ЕНП в Европарламенте. Также занимает должность заместителя председателя подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента.



С 1996 по 2020 годы была членом Сейма Литвы. В течение 2008 – 2012 годов работала министром обороны Литвы. Также Раса Юкнявичене является членом Межпарламентского совета Украина – НАТО.

Выборы в ЕС и США: чего ждать Украине?

В этом году состоятся выборы в Европейский парламент. Какие главные вызовы вы видите для нового состава Европарламента?

Конечно, все понимают, что Украина будет занимать одно из главных мест в повестке дня, возможно, на ближайшие 10 лет, поскольку одной каденции будет недостаточно.

Главным сейчас, до выборов, и после являются выборы в США. Путин и Кремль понимают, что можно через эти политические процессы как-то повлиять на ситуацию и они тоже будут участвовать в этих выборах не прямо, а косвенно. Но в конце концов, мы знаем, как они это делают.

Кроме того, повестка дня будет связана с расширением Евросоюза и безопасностью. Ранее вопросы безопасности никогда не стояли так высоко на повестке дня в ЕС. Это я говорю о тех главных вызовах из тех сфер, с которыми я работаю в Европарламенте. Но работать будут и над сельским хозяйством, экономикой, промышленностью, поскольку все это связано с войной в Украине и более глобальными вызовами – Китай и расширение ЕС.

Как вы оцениваете возможный рост популярности радикалов в Европейском парламенте и как это может повлиять на поддержку Украины?

Эти беспокойства существуют перед каждыми выборами. В 2019 году, перед выборами в Европарламент, сразу после Brexit, все боялись, что большинство в Европарламенте будут составлять антиевропейские силы, но этого не произошло.

Я думаю, что в этот раз будет нечто похожее. Наверное, будет меньше представителей левого крыла в Европарламенте. Я, как представитель Европейской народной партии, и другие правоцентристы, мы думаем, что, возможно будет даже и легче работать.



Раса Юкнявичене / Фото elpnariai.lt

Очень связана с безопасностью Евросоюза миграционная политика. Эта политика левых провалилась в Евросоюзе, а диктаторы используют миграцию как оружие. Я думаю, на это будут обращать внимание избиратели. Моя политическая группа ЕНП под лидерством Урсулы фон дер Ляйен не получит большинства в парламенте, но получит наибольшее количество мест. Мы бы хотели стать стабилизационной силой между правыми и левыми радикальными группами.

Говоря о выборах, также ожидаются в этом году выборы в США. Не боится ли Европа остаться одна в случае выигрыша Дональда Трампа?

Я думаю сейчас впервые так серьезно обсуждают в европейских государствах и стенах Европарламента то, что надо готовиться ко всему.

Это может быть Трамп, или может его и не выберут, но очевидно – Соединенные Штаты понемногу становятся другими. В целом мир становится другим, особенно когда смотрим на Китай и регион вокруг него.

Сейчас происходит война на южных границах Евросоюза, поэтому Европа должна взять на себя больше ответственности. Не только из-за Трампа, а из-за того, что глобальная ситуация становится, мягко говоря, другой.

Боеприпасы из третьих стран и введение войск НАТО

В прошлом Вы занимали должность министра обороны Литвы. На ваш взгляд, почему так сложно сейчас обеспечить Украину боеприпасами и что думаете о дискуссии о необходимости покупать снаряды только внутри ЕС?

Я не разделяю мнений тех, кто призывает закупать снаряды только в Евросоюзе. Это очень опасное мышление: украинцы гибнут каждый день на линии фронта, и мы должны это сделать сегодня.

Возможно, еще вчера мы должны были закупить оружие, и особенно снаряды у тех государств, которые это имеют. Конечно, в Европарламенте мы недовольны тем, что настолько медленно идет политика оборонной промышленности ЕС. Европейская промышленность должна работать быстрее потому, что Россия уже перестроила свою экономику на рельсы войны.

Конечно, понятно, что это диктатура и я не знаю, чем закончится эта экономическая политика. Но все же мы должны быть быстрее и мы об этом всегда говорим, пишем письма и принимаем резолюции. Я думаю, что Еврокомиссия и Евросоюз все это понимает, но все происходит медленно.



Раса Юкнявичене в Европарламенте / Фото courtesy of Rasa Jukneviciene / theparliamentmagazine.eu

Сейчас все чаще раздаются голоса европейских лидеров о том, что, возможно, придется отправлять военный контингент европейских стран на территорию Украины. По вашему мнению, насколько такой поворот вероятен и готовы ли страны ЕС к такому шагу?

В прошлом году такая дискуссия была бы невозможной совсем, а сейчас уже начали говорить. Так же в начале полномасштабной войны было невозможно говорить об истребителях, танках, военной помощи.

Процессы в демократиях происходят медленно, но тот факт, что об этом начали говорить – я воспринимаю это очень позитивно.

Мы, наверное, опаздываем, но я думаю, что ЕС, а особенно НАТО может найти коалиции государств, которые могли бы не сразу идти в бой, но сделать тыловую работу, помогая Украине охранять заводы, где производят оружие. Я думаю, что есть еще много чего, чем европейские государства могут помочь Украине.

Предложение должности еврокомиссара по вопросам обороны

Что вы думаете относительно предложения создать должность еврокомиссара по обороне? Возможно уже есть кандидаты?

Кандидатов пока нет, потому что все решается после выборов в Европарламент. Тогда мы будем видеть, какие партии будут занимать больше мест. Конечно, самое главное, каких кандидатов выдвинут государства-члены Евросоюза. Пока никто не знает, какими будут предложения на столе, особенно в тех государствах, где тоже пройдут выборы в этот период.

Тогда уже будущий президент Еврокомиссии будет смотреть на кандидатуры и кто больше всего подойдет на эту должность.

Важно ли значение страны происхождения этого комиссара. По вашему мнению, должен ли это быть представитель восточного фланга НАТО и Евросоюза?

Пока нет никаких дискуссий об этом. Действительно, важно, чтобы этот человек имел опыт в этой сфере. Н, это всегда бывает объектом переговоров между государствами-членами и председателем Еврокомиссии. Конечно, тогда решение принимается, когда на столе лежат все кандидатуры.



В одном из интервью вы сказали, что желаете Путину скорейшей смерти. Не изменилась ли ваша позиция?

Я могу повторять это каждый день.