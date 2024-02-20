Ранее Маск призвал приостановить военную и финансовую поддержку Украине. Бизнесмен пожалел "цвет российской и украинской молодежи в окопах".
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Маск возмутил новым заявлением
Как отметил американский миллиардер, Украине стоило признать "победу России" еще год назад. По его словам, она вместо этого выбрала борьбу против страны-агрессора, в которой "тысячи ребят погибли ни за что".
Так, Илон Маск отреагировал на публикацию американского блогера Wall Street Silver, который заявил, что Украина "проиграла эту войну". Поэтому, она якобы должна согласиться на ультиматумы Москвы и оккупацию части своей территории.
Пришло время для прекращения огня и мирных переговоров между Украиной и Россией. Украина проиграла эту войну и ничего этого не изменит. Украине не хватает людей для победы. 60 миллиардов долларов для Украины не изменят фактов. Россия собирается сохранить Крым и часть восточной Украины,
– говорится в публикации Wall Street Silver.
Маск, как ни странно, поддержал такую позицию. Учитывая предыдущие высказывания американского бизнесмена, новых тезисов мы от него не услышали.
Да. Вопрос лишь в том, сколько людей умрет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение нужно было заключать год назад. С тех пор тысячи ребят погибли ни за что, а положение Украины с каждым днем ослабевает,
– цинично заявил миллиардер.
Бизнесмен не впервые распространяет российские нарративы
- В октябре 2023 года основатель компаний Tesla и Spacex Илон Маск опубликовал мем о президенте Украины Владимире Зеленском. В публикации он высмеивает тот факт, что Украина нуждается в финансовой помощи в борьбе с российской агрессией.
- Ранее миллиардер утверждал, что "в восточных регионах Украины большинство населения отдает предпочтение России". Основатель Tesla и SpaceX объяснял, мол, таким образом нужно поддерживать волю людей, "которые постоянно живут в конфликте".
- Кроме того, он озвучил неожиданную формулу "мира" между Украиной и Россией. В частности, предлагал провести еще один "референдум" и "признать Крым российским". Украинцы в сети возмутились из-за таких вариантов. Маск предложил своим следопытам проголосовать. Такой сценарий поддержали 54% пользователей.
- Впоследствии Маск удалил пост и даже попытался оправдаться за свои слова. Он напомнил, что за время войны SpaceX потратила на подключение и поддержку Starlink в Украине около 80 миллионов долларов, а на поддержку России не тратила вообще.