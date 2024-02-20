Раніше Маск закликав призупинити військову та фінансову підтримку Україні. Бізнесмен пожалів "цвіт російської та української молоді в окопах".

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Маск обурив новою заявою

Як зазначив американський мільярдер, Україні варто було визнати "перемогу Росії" ще рік тому. За його словами, вона натомість обрала боротьбу проти країни-агресорки, у якій "тисячі хлопців загинули ні за що".

Так, Ілон Маск відреагував на публікацію американського блогера Wall Street Silver, який заявив, що Україна "програла цю війну". Тому, вона нібито мусить погодитися на ультиматуми Москви та окупацію частини своєї території.

Настав час для припинення вогню та мирних переговорів між Україною та Росією. Україна програла цю війну і нічого цього не змінить. Україні не вистачає людей для перемоги. 60 мільярдів доларів для України не змінять фактів. Росія збирається зберегти Крим і частину східної України,

– мовиться у публікації Wall Street Silver.

Маск, як не дивно, підтримав таку позицію. Зважаючи на попередні висловлювання американського бізнесмена, нових тез ми від нього не почули.

Так. Питання лише в тому, скільки людей помре, перш ніж ця реальність буде прийнята. Мирну угоду потрібно було укладати рік тому. Відтоді тисячі хлопців загинули ні за що, а становище України з кожним днем ​​слабшає,

– цинічно заявив мільярдер.

Бізнесмен не вперше поширює російські наративи