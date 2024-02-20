Раніше Маск закликав призупинити військову та фінансову підтримку Україні. Бізнесмен пожалів "цвіт російської та української молоді в окопах".
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Маск обурив новою заявою
Як зазначив американський мільярдер, Україні варто було визнати "перемогу Росії" ще рік тому. За його словами, вона натомість обрала боротьбу проти країни-агресорки, у якій "тисячі хлопців загинули ні за що".
Так, Ілон Маск відреагував на публікацію американського блогера Wall Street Silver, який заявив, що Україна "програла цю війну". Тому, вона нібито мусить погодитися на ультиматуми Москви та окупацію частини своєї території.
Настав час для припинення вогню та мирних переговорів між Україною та Росією. Україна програла цю війну і нічого цього не змінить. Україні не вистачає людей для перемоги. 60 мільярдів доларів для України не змінять фактів. Росія збирається зберегти Крим і частину східної України,
– мовиться у публікації Wall Street Silver.
Маск, як не дивно, підтримав таку позицію. Зважаючи на попередні висловлювання американського бізнесмена, нових тез ми від нього не почули.
Так. Питання лише в тому, скільки людей помре, перш ніж ця реальність буде прийнята. Мирну угоду потрібно було укладати рік тому. Відтоді тисячі хлопців загинули ні за що, а становище України з кожним днем слабшає,
– цинічно заявив мільярдер.
Бізнесмен не вперше поширює російські наративи
- У жовтні 2023 року засновник компаній Tesla і Spacex Ілон Маск опублікував мем про президента України Володимира Зеленського. У дописі він висміює той факт, що Україна потребує фінансової допомоги у боротьбі з російською агресією.
- Раніше мільярдер стверджував, що "у східних регіонах України більшість населення віддає перевагу Росії". Засновник Tesla та SpaceX пояснював, мовляв, таким чином потрібно підтримувати волю людей, "які постійно живуть в конфлікті".
- Крім того, він озвучив неочікувану формулу "миру" між Україною та Росією. Зокрема, пропонував провести ще один "референдум" та "визнати Крим російським". Українці в мережі обурились через такі варіанти. Маск запропонував своїм слідкувачам проголосувати. Такий сценарій підтримали 54% користувачів.
- Згодом Маск видалив пост та навіть спробував виправдатися за свої слова. Він нагадав, що за час війни SpaceX витратила на підключення та підтримку Starlink в Україні близько 80 мільйонів доларів, а на підтримку Росії не витрачала взагалі.