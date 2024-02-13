Останнім часом Маск почав відверто закликає призупинити військову та фінансову підтримку Україні. На його думку, "затягування війни йде не на користь".

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Скандальні заяви Маска

Американський мільярдер Ілон Маск 12 лютого поспілкувався з сенаторами-республіканцями, які виступають проти законопроєкту про допомогу Україні. Дискусія була публічною та проходила через платформу X Spaces.

Під час розмови Ілон Маск погодився з республіканцем Джонсоном, який сказав, що ті, хто очікує перемоги України, "живуть у фантастичному світі". Мільярдер заявив, що програш Путіна у війні неможливий.

Водночас під час бесіди неодноразово звучали заклики до блокування законопроєкту про 60 мільярдів для України. Зокрема, Маск закликав американців повпливати на своїх сенаторів, щоб ті не голосували за допомогу нашій державі.

Ці витрати не допомагають Україні. Затягування війни Україні не на користь,

– переконував мільярдер.

Окрім цього, Маск переконував, що на Путіна тиснуть зсередини і він повинен був "довести боротьбу до кінця". На його думку, якби російський президент відступив, то його вбили б.

Водночас Маск поскаржився сенаторам, що його іноді звинувачують у тому, що він апологет Путіна – на його думку, це абсурд. Він сказав, що його компанії, "ймовірно, зробили для підриву Росії більше, ніж будь-хто".

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