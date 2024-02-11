Нагадаємо, що термінали Stralink – платформа супутникового інтернету компанії SpaceX, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску. Цими пристроями ще на початку повномасштабного вторгнення почала користуватися Україна. Однак днями виявилося, що її ворог теж підключився до Stralink.

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Маск спростовує

Водночас Ілон Маск заявив, що видання, які пишуть про те, що SpaceX продає Росії термінали Starlink, транслюють категоричну неправду.

Наскільки нам відомо, Starlink не продавалися прямо чи опосередковано в Росію,

– заявив бізнесмен.

Водночас він додав, що супутники Starlink "не відключають сигнал до Росії".

Нагадаємо, що інформація про використання росіянами "Старлінків" спочатку з'явилася у мережі. Пізніше в українській розвідці підтвердили, що зафіксували випадки використання ворогом цих пристроїв.

За даними ЗМІ, загарбники почали це робити вже кілька місяців тому. "Старлінки" масово поставляють у Росію через Дубай з уже активованими акаунтами.

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