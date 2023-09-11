11 вересня у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, Маск різко відповів на звинувачення. Свою заяву він виклав у коментарі під відео передачі System Update, передає 24 Канал.
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Про що написав бізнесмен
Я громадянин США, і в мене є тільки цей паспорт. Що б не трапилося, я боротимуся за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто мене так називає. Скажіть їм це дуже чітко,
– висловився Маск.
Таким чином він відповів на закиди у держзраді.
Ілон Маск і скандал зі Starlink
- 7 вересня стало відомо, що мільярдер потай наказав вимкнути Starlink біля узбережжя Кримського півострова, щоб перешкодити атакам ЗСУ на флот Росії. Він нібито боявся, що у відповідь окупанти застосують ядерну зброю.
- Про це йдеться у книзі журналіста Волтера Айзексона, який написав біографію Ілона Маска. Айзексон указує, що Маск спершу передав Україні Starlink, але потім пошкодував про це, коли розпочався контрнаступ ЗСУ. Книга має вийти 12 вересня.
- На критику Маск відповів так: це не він відключив Starlink, це мережа там не працювала. "Вказані регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", – сказав він.
- Представник ГУР Вадим Скібіцький сказав, що можливе відключення системи Маском ще потрібно перевірити. 9 вересня скандал прокоментував очільник ГУР Кирило Буданов. За його словами, на Starlink "сидить" уся лінія фронту, але система справді "не працювала певний час біля Криму". Водночас голова відомства не вважає, що "пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками та зупиняв рух якихось апаратів".