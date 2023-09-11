11 вересня у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, Маск різко відповів на звинувачення. Свою заяву він виклав у коментарі під відео передачі System Update, передає 24 Канал.

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Про що написав бізнесмен

Я громадянин США, і в мене є тільки цей паспорт. Що б не трапилося, я боротимуся за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто мене так називає. Скажіть їм це дуже чітко,

– висловився Маск.

Таким чином він відповів на закиди у держзраді.

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