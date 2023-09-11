11 сентября в соцсети Х, ранее известной как твиттер, Маск резко ответил на обвинения. Свое заявление он выложил в комментарии под видеопередачей System Update, передает 24 Канал.
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О чем написал бизнесмен
Я гражданин США, и у меня только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и предатель, то это те, кто меня так называет. Скажите им это очень четко,
– высказался Маск.
Таким образом он ответил на обвинения в госизмене.
Илон Маск и скандал со Starlink
- 7 сентября стало известно, что миллиардер тайком приказал отключить Starlink у побережья Крымского полуострова, чтобы воспрепятствовать атакам ВСУ на флот России. Он якобы боялся, что в ответ оккупанты применят ядерное оружие.
- Об этом говорится в книге журналиста Уолтера Айзексона, написавшего биографию Илона Маска. Айзексон указывает, что Маск сначала передал Украине Starlink, но потом пожалел об этом, когда началось контрнаступление ВСУ. Книга должна выйти 12 сентября.
- На критику Маск ответил так: это не он отключил Starlink, эта сеть там не работала. "Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала", – сказал он.
- Представитель ГУР Вадим Скибицкий сказал, что возможное отключение системы Маском еще предстоит проверить. 9 сентября скандал прокомментировал руководитель ГУР Кирилл Буданов. По его словам, на Starlink "сидит" вся линия фронта, но система действительно "не работала некоторое время возле Крыма". В то же время глава ведомства не считает, что "Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-либо аппаратов".