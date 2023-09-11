11 сентября в соцсети Х, ранее известной как твиттер, Маск резко ответил на обвинения. Свое заявление он выложил в комментарии под видеопередачей System Update, передает 24 Канал.

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О чем написал бизнесмен

Я гражданин США, и у меня только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и предатель, то это те, кто меня так называет. Скажите им это очень четко,

– высказался Маск.

Таким образом он ответил на обвинения в госизмене.

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