Украина попросила миллиардера включить покрытие на оккупированных территориях, однако тот отказал. ВСУ пришлось искать альтернативные методы.

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Маска начало волновать наступление ВСУ

Журналист Уолтер Айзексон представил биографию Илона Маска, в которой, в частности, описал отношение миллиардера к российско-украинской войне. В книге рассказывается, что после передачи Украине Starlink Маск успел пожалеть о своем решении – тогда, когда ВСУ перешли в наступление.

В определенный период войны миллиардер отдал приказ тайно выключить спутниковую систему у берегов Крымского полуострова. Он боялся, что удары украинских дронов по кораблям окупантов приведут к применению ядерного оружия.

Ее сделали для того, чтобы люди могли смотреть Netflix и отдыхать, подключаться к интернету в школе и делать хорошие мирные вещи, а не наносить удары беспилотниками.

– рассказывал миллиардер.

Михаилу Федорову пришлось просить Маска возобновить работу Starlink, чтобы морские дроны продолжали работать. Тот ответил, что поражен дизайном беспилотников, однако не будет включать покрытие возле оккупированного Крыма.

Ограничение работы станций