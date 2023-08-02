Россияне пытаются глушить связь на фронте, однако украинские воины находят способы противодействия. Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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Создаст ли глушение Starlink проблемы для ВСУ

В местах базирования ВСУ оккупантам не удастся перебивать частоты Starlink.

На передовых позициях, где есть только единичные станции, где есть насыщения разнообразными средствами радиоэлектронной борьбы, будут возникать проблемы, поэтому для нас очень важно выбивать такие станции противника,

– добавил Кузан.

Необходимо выявлять и уничтожать РЭБ противника.

Обратите внимание! Министерство обороны США планирует закупить у SpaceX терминалы Starlink для Украины, которые основатель компании Илон Маск не сможет отключать по собственному желанию.

"Следует применять разные ракеты, которые для этого и предназначены. На каждое такое действие есть возможность для противодействия. Вопрос лишь в том, кто быстрее применит свои преимущества", – сказал Сергей Кузан.

Никакие технологии россиян не могут противодействовать спутниковой системе Украины.

"Ни одна система россиян не создает конкуренции и максимум, что она может сделать – это на определенном этапе создать препятствия. Но все это можно устранить в ручном режиме на местах", – отметил Кузан.



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Почему Starlink стал целью для россиян

Связь и коммуникация – сильная сторона украинских воинов. Однако в феврале – марте 2022 именно из-за нехватки качественной связи происходили задержки с передачей и обработкой информации.

Это особенно ощущалось русскими оккупантами. Скорость обработки информации и принятия решений зависели от качества связи,

– заметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Отличная связь очень помогла во время Харьковской операции.

Обратите внимание! До недавнего времени наши партнеры подсознательно были убеждены, что Украина может вести только оборонные операции. Это мнение изменило Харьковская операция.

Об успешных действиях ВСУ свидетельствуют и российские пленные, и перехват ГУР.

Во время массированных атак производился обвал линии фронта противника. Теперь для россиян целью стало вывести из строя нашу систему связи. Они понимают, что это наша сильная сторона,

– рассказал Игорь Кузан.

В то же время в россиян преимуществом является радиоэлектронное противодействие.

"У них достаточно мощностей для того, чтобы противодействовать нашим дронам и создавать определенные препятствия в эфире. Они сейчас пытаются именно это использовать, чтобы нивелировать нашу сильную сторону", – добавил Кузан.



Генеральный штаб ВСУ знает о попытках россиян глушить наши Starlink и делает все, чтобы оккупанты не добились в этом успеха.

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