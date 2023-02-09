Как утверждает Шотвелл, Starlink никогда не предназначался для использования в качестве оружия. "Однако украинцы использовали его [именно так] нечаянно и вне каких-либо соглашений", – сказала главный операционный директор SpaceX, во время конференции в Вашингтоне.

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Что теперь

Позже, общаясь с журналистами, она сослалась на сообщение о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотниками для выявления позиций оккупантов.

Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это. Есть вещи, которые мы можем сделать и уже делаем,

– заявила Шотвелл.

К каким именно мерам прибегла компания, не уточняется. Официальная позиция производителя заключается в том, что использование Starlink для управления беспилотниками выходит за рамки соглашения, заключенного SpaceX с украинским правительством. Контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения.

Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях,

– говорит Гвинн Шотвелл.

Руководитель компании уверяет, что когда принимала решение об отправке терминалов, никто "не думал об этом". "Мы не думали об этом. Я не думала об этом. Возможно, наша команда Starlink думала, я не знаю. Но мы достаточно быстро научились".

Starlink испытал перебои в работе в Украине в конце прошлого года по причинам, которые SpaceX не объяснила. Отвечая на вопрос, были ли эти перебои связаны с усилиями SpaceX по ограничению использования Starlink, Шотвелл говорит, что затрудняется ответить: "Я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что я не уверена, что знаю ответ".