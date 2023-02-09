Як стверджує Шотвелл, Starlink ніколи не призначався для використання в якості зброї. "Однак українці використали його [саме так] ненавмисно і поза будь-якими угодами", – сказала головна операційна директорка SpaceX, під час конференції у Вашингтоні.

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Що тепер

Пізніше, спілкуючись з журналістами, вона послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками для виявлення позицій окупантів.

Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це. Є речі, які ми можемо зробити й уже робимо,

– заявила Шотвелл.

До яких саме заходів вдалася компанія, не уточнюється. Офіційна позиція виробника полягає в тому, що використання Starlink для управління безпілотниками виходить за рамки угоди, укладеної SpaceX з українським урядом. Контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях,

– каже Ґвінн Шотвелл.

Керівниця компанії запевняє, що коли приймала рішення про відправку терміналів, ніхто "не думав про це". "Ми не думали про це. Я не думала про це. Можливо, наша команда Starlink думала, я не знаю. Але ми досить швидко навчилися".

Starlink зазнав перебоїв у роботі в Україні наприкінці минулого року з причин, які SpaceX не пояснила. Відповідаючи на запитання, чи були ці перебої пов'язані з зусиллями SpaceX щодо обмеження використання Starlink, Шотвелл каже, що не може відповісти: "Я не хочу відповідати на це питання, тому що я не впевнена, що знаю відповідь".