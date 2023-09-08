Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський мільярдер міг спеціально заблокувати Starlink для ЗСУ біля Криму. І на це навіть відреагували в Офісі Президента.

До теми Минулого року Маск вимикав Starlink біля Криму, щоб запобігти атаці на флот Росії, – CNN

Маск прокоментував відключення Starlink біля Криму

Вказані регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала,

– заявив мільярдер.

Зауважимо, що напередодні американський підприємець Маріо Навфаль повідомляв, що Ілон Маск таємно доручив своїм інженерам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink під час великого українського наступу. За його словами, цю дію було здійснено, щоб навмисно запобігти раптовому нападу України на російський військово-морський флот.

Водночас Маск заявив, що від українських державних органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до тимчасово окупованого Севастополя.

"Очевидно, що мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, який стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту та ескалації конфлікту", – наголосив мільярдер.

Політика Маска щодо Twitter сприяла поширенню російської пропаганди

До речі, Європейський союз переконаний, що нова політика Ілона Маска у Twitter допомагає розповсюджувати російську пропаганду. Кремлівський вплив поширився на значну більшу частину людей, ніж то було до 24 лютого. Так, кількість облікових записів, пов'язаних з Москвою останнім часом значно зросла

Зазначалося, що загальна активність російських пропагандистів у соцмережах протягом 2023 року зросла на 22%. Після зняття обмежень у Twitter число облікових записів, пов'язаних з Кремлем, зросло на 36%.