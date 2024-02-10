Ще 8 лютого речник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що відповідна інформація перевіряється. Втім, наразі стало відомо про підтвердження використання Starlink російськими загарбниками.

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У ГУР підтвердили використання Starkink росіянами

Раніше у мережі почали поширювати інформацію, що у російських військових на окупованих територіях з'явилися Starlink. Повідомлялося, що їх масово почали поставляти у Росію через Дубай з уже активованими акаунтами.

Представник ГУР МО Андрій Юсов все ж підтвердив це.

Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру,

– прокоментував Юсов.