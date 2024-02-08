Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу повідомив, що відповідна інформація перевіряється. Більше даних буде згодом.
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Starlink у росіян
У мережі 8 лютого почали поширювати інформацію, що у російських військових на окупованих територіях з'явилися Starlink. Зазначається, що їх масово почали поставляти у Росію через Дубай з уже активованими акаунтами. Відповідну інформацію також поширив волонтер та журналіст Сергій Стерненко.
Так, це правда. Зібрані докази постараємось передати на найвищому рівні,
– написав Стерненко.
Андрій Юсов повідомив, що наразі ГУР перевіряє інформацію щодо можливого застосування окупантами супутникових систем.
Обхід санкцій Росією
- Брюссель висловлює занепокоєння, що предмети, які походять з ЄС, використовуються Росією на полі бою. Заборонені товари потрапляють до Росії з "третіх країн". Європейська Комісія розглядає можливість створення спеціалізованого органу ЄС для забезпечення виконання санкцій.
- Нещодавно The Washington Post опублікував розслідування, я якому фігурувала російська компанія I Machine. За допомогою неї верстати тайванського виробництва потрапляли у Росію. Влада острова внесла компанію до санкційного списку та зобов'язала виробників підтвердити, що їх товари не експортуватимуть до країни-агресорки.
- Експорт заборонених товарів до країн поза ЄС зріс із 3 мільярдів євро до початку вторгнення в Україну до 5,6 мільярда євро до середини 2023 року. У Єврокомісії зазначили, що це "надзвичайно тривожне" зростання компенсує втрату легальної торгівлі цими товарами з Росією до війни.