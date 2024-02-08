Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу сообщил, что соответствующая информация проверяется. Больше информации будет позже.

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Starlink у россиян

В сети 8 февраля начали распространять информацию, что у российских военных на оккупированных территориях появились Starlink. Отмечается, что их массово начали поставлять в Россию через Дубай с уже активированными аккаунтами. Соответствующую информацию также распространил волонтер и журналист Сергей Стерненко.

Да, это правда. Собранные доказательства постараемся передать на наивысшем уровне,

– написал Стерненко.

Андрей Юсов сообщил, что сейчас ГУР проверяет информацию о возможном применении оккупантами спутниковых систем.

Отметим! На российских маркетплейсах можно приобрести Starlink, однако по значительно завышенной цене. Российские СМИ сообщали, что установка под видом потенциального покупателя зарегистрирована в Европе, что позволяет ей работать. Вносить ежемесячную плату при этом возможно через продавца. В то же время сами россияне признавали, что эти системы работают только на оккупированных землях, поскольку для их работы нужны наземные базовые станции. Их в России нет, потому что компания Маска официально не работает там.

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