Радикальные меры
Запрещенные товары попадают в Россию из "третьих стран", которые не входят в ЕС, а значит, не ограничены в импорте и экспорте товаров так, как непосредственно Россия. А кроме того, такие товары могут поставляться через дочерние компании европейских компаний, которые действуют за пределами блока для производства товаров
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Среди запрещенных товаров - предметы и технологии, которые не являются оружием, но могут использоваться в военных целях и попадать на поле боя.
Европейская Комиссия предупредила страны о необходимости "немедленных, совместных и решительных действий от всех нас". Это происходит на фоне попыток Брюсселя нивелировать возможность обхода санкций.
В свою очередь, глава по вопросам финансов ЕС Мейрид МакГиннесс и торговый представитель Валдис Домбровскис пообещали вскоре предоставить "подробную информацию" о компаниях, уклоняющихся от санкций. Они отметили, что проведут проверку до середины апреля, чтобы оценить принятые меры.
Что предлагают в ЕС
Комиссия рассматривает возможность создания специализированного органа ЕС для обеспечения выполнения санкций, что на практике предполагает переход этой функции от национальных правительств к европейскому уровню.
В соответствующем письме, адресованном правительствам, Еврокомиссия призывает "привлечь к ответственности операторов ЕС, которые активно подрывают санкции ЕС, независимо от места их деятельности"
МакГиннесс также призывает страны-члены обратиться к компаниям, вовлеченных в производство товаров, на которые распространяются санкции, чтобы стимулировать их к более тщательному соблюдению требований по проверке своих цепей поставок в соответствии с правилами санкций ЕС.