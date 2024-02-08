Радикальные меры

Запрещенные товары попадают в Россию из "третьих стран", которые не входят в ЕС, а значит, не ограничены в импорте и экспорте товаров так, как непосредственно Россия. А кроме того, такие товары могут поставляться через дочерние компании европейских компаний, которые действуют за пределами блока для производства товаров

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Среди запрещенных товаров - предметы и технологии, которые не являются оружием, но могут использоваться в военных целях и попадать на поле боя.

Европейская Комиссия предупредила страны о необходимости "немедленных, совместных и решительных действий от всех нас". Это происходит на фоне попыток Брюсселя нивелировать возможность обхода санкций.

Важно! Хотя сами санкции согласовываются на уровне ЕС, ответственность за их выполнение лежит на правительствах, под надзором Еврокомиссии. Страны одобрили новый пакет ограничений против России в декабре и работают над следующим, поскольку вторжение Москвы в Украину приближается к своему третьему году.

В свою очередь, глава по вопросам финансов ЕС Мейрид МакГиннесс и торговый представитель Валдис Домбровскис пообещали вскоре предоставить "подробную информацию" о компаниях, уклоняющихся от санкций. Они отметили, что проведут проверку до середины апреля, чтобы оценить принятые меры.

Что предлагают в ЕС

Комиссия рассматривает возможность создания специализированного органа ЕС для обеспечения выполнения санкций, что на практике предполагает переход этой функции от национальных правительств к европейскому уровню.

Интересно! Экспорт запрещенных товаров в страны вне ЕС вырос с 3 миллиардов евро до начала вторжения в Украину до 5,6 миллиарда евро к середине 2023 года. Это "чрезвычайно тревожный" рост компенсирует потерю легальной торговли этими товарами с Россией до войны, считают в Еврокомиссии.

В соответствующем письме, адресованном правительствам, Еврокомиссия призывает "привлечь к ответственности операторов ЕС, которые активно подрывают санкции ЕС, независимо от места их деятельности"

МакГиннесс также призывает страны-члены обратиться к компаниям, вовлеченных в производство товаров, на которые распространяются санкции, чтобы стимулировать их к более тщательному соблюдению требований по проверке своих цепей поставок в соответствии с правилами санкций ЕС.