Поддержку россиян никто не будет терпеть

Недавно The Washington Post опубликовал расследование о том, как россиянам с помощью третьих стран удается обходить санкции. В материале фигурировала российская компания I Machine, которая импортировала важные для военно-промышленного комплекса станки.

Интересно Особенности делового мира: о каких этических аспектах ведения дел стоит знать всем

После этого Министерство экономики Китайской Республики (Тайвань) сообщило, что уже отреагировало на данные, которые были обнародованы в расследовании. В частности, против компании I Machine уже введены санкции.

Министерство экономики в начале этого года внесло российскую компанию I Machine, которая была причастна к этому делу, в наш санкционный список. Это означает, что тайваньским компаниям запрещено экспортировать все товары I Machine,

– говорится в сообщении ведомства.

Также все производители товаров на Тайване должны подтвердить для министерства, что их товары не будут экспортироваться в Россию. В частности, местные законы обязывают весь бизнес декларировать конечных потребителей.

Министерство экономики Тайваня назвало страны, которые стоит рассматривать как особый риск перепродажи товара в Россию:

Турция;

ОАЭ;

страны Центральной Азии.

Также из-за публикации в The Washington Post Минэкономики Тайваня усилило штраф за нелегальный экспорт в Россию и Беларусь. Теперь он составляет 32 тысячи долларов, то есть больше в 15 раз.