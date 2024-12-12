Какие сейчас цены на iPhone 16

На цену iPhone влияет и состояние телефона. То есть, новый ли это гаджет, или же он б/у.

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Обратите внимание! На стоимость iPhone также влияет его версия: Global или e-SIM.

Сейчас на рынке представлены следующие варианты нового iPhone 16:

iPhone 16 – объемы памяти 128GB, 256GB, 512GB – диапазон цветов Black, Pink, Teal, White, Ultramarine – цена находится в пределах от 870 до 1 400 долларов ;

– объемы памяти 128GB, 256GB, 512GB – диапазон цветов Black, Pink, Teal, White, Ultramarine – цена находится в пределах ; iPhone 16 Plus – емкость 128GB, 256GB, 512GB – диапазон цветов Black, Pink, Teal, White, Ultramarine – цена в пределах от 1 000 до 1 300 долларов ;

– емкость 128GB, 256GB, 512GB – диапазон цветов Black, Pink, Teal, White, Ultramarine – цена в пределах ; iPhone 16 Pro – размер хранилища 128GB, 256GB, 512GB, 1TB – диапазон цветов Black Titanium, Natural Titanium, White Titanium, Desert Titanium – цена в пределах от 1 150 до 1 700 долларов ;

– размер хранилища 128GB, 256GB, 512GB, 1TB – диапазон цветов Black Titanium, Natural Titanium, White Titanium, Desert Titanium – цена в пределах от ; iPhone 16 Pro Max – память 256GB, 512GB, 1TB – диапазон цветов Black Titanium, Natural Titanium, White Titanium, Desert Titanium – цена в пределах от 1 400 до 1 900 долларов.

Важно! Приведенная стоимость является актуальной на момент публикации. Цена телефона может меняться, в зависимости от торговой точки.