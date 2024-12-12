Почему в России возник дефицит физраствора

В России уже несколько месяцев наблюдается дефицит физиологического раствора. Сначала его завозили из регионов, но недавно он исчез и из аптек, передает 24 Канал.

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В больницах ситуация критическая, а на рынке его трудно найти. Сейчас в Москве вообще нет физраствора.

Отсутствие физраствора в аптеках / Скриншоты 24 Канала

Как сообщают сами российские СМИ, цены на физиологический раствор производители фактически не могут существенно повысить, даже если растут их расходы.

К этому еще добавляется следующее:

В России сейчас наблюдается дефицит рабочей силы, что приводит к увеличению зарплат для специалистов.

К тому же из-за санкций компаниям стало труднее закупать оборудование за рубежом, а за последние месяцы также выросли ставки по кредитам в российских банках.

Интересно! Из-за низкой маржи, резкий рост цен на соль и государственное регулирование стоимости товара, компании массово прекратили производство. Снижение производства, в частности из-за логистических трудностей и низкой рентабельности, привело к уменьшению поставок.

Таким образом, крупные производители, такие как "Гротекс" и "Фармсинтез", сократили выпуск на 30 – 50%. Впрочем, по словам росзмі, проблемы имеют локальный характер и не угрожают системе здравоохранения.