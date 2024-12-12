Чому у Росії виник дефіцит фізрозчину

У Росії вже кілька місяців спостерігається дефіцит фізіологічного розчину. Спочатку його завозили з регіонів, але нещодавно він зник і з аптек, передає 24 Канал.

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У лікарнях ситуація критична, а на ринку його важко знайти. Зараз у Москві взагалі немає фізрозчину.

Відсутність фізрозчину в аптеках / Скріншоти 24 Каналу

Як повідомляють самі російські ЗМІ, ціни на фізіологічний розчин виробники фактично не можуть суттєво підвищити, навіть якщо зростають їхні витрати.

До цього ще додається наступне:

У Росії зараз спостерігається дефіцит робочої сили, що призводить до збільшення зарплат для спеціалістів.

До того ж через санкції компаніям стало важче закуповувати обладнання за кордоном, а за останні місяці також зросли ставки за кредитами в російських банках.

Цікаво! Через низьку маржу, різке зростання цін на сіль і державне регулювання вартості товару, компанії масово припинили виробництво. Зниження виробництва, зокрема через логістичні труднощі та низьку рентабельність, призвело до зменшення поставок.

Таким чином, великі виробники, такі як "Гротекс" і "Фармсинтез", скоротили випуск на 30 – 50%. Втім, за словами росзмі, проблеми мають локальний характер і не загрожують системі охорони здоров'я.