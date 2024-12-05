Чому дії "Приватбанку" можуть бути протизаконними

У коментарі 24 Каналу юрист Андрій Шабельніков нагадує, що вже кілька місяців в Україні діє програма підтримки вітчизняного виробника "Національний кешбек".

До теми "Приватбанк" і "Нацкешбек": як банківська таємниця може опинитися під загрозою

Таким чином, за умовами даної програми громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів на спеціально відкриту банківську картку. Однак дана програма містить підводний камінь, а саме ризик порушення банківської таємниці власників картки "Національний кешбек".

Андрій Шабельніков Керуючий партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw, голова Комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації Відповідно до закону про банки та банківську діяльність банківською таємницею зокрема є відомості про банківські рахунки клієнта, інформація про здійснені клієнтом платіжні операції, фінансовий стан клієнта, а також інша інформація передбачена вказаною статтею. Своєю чергою, банки повинні забезпечувати збереження банківської таємниці клієнтів і розголошувати її виключно у передбачених законом випадках.

Шабельніков називає одним з таких випадків письмовий дозвіл фізичної особи. І дійсно відповідно до Порядку Кабміну, покупці, що бажають взяти участь в програмі мають надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо платежів за обраним рахунком.

Натомість згідно правил надання послуги "Національний кешбек" в "Приватбанк", клієнти мають надати дозвіл на розкриття інформації про платежі за всіма поточними банківськими рахунками. Щобільше, згідно з вказаних правил, доступ надаватиметься і до рахунків, які будуть відкриті у майбутньому. Тому виникають сумніви щодо законності такого втручання в банківську таємницю учасників програми,

– додає юрист.

Відтак Шабельніков наголошує, що громадянам, які бажають відкрити картку "Національний кешбек" у даному банку, слід звернути увагу на ризик розкриття інформації про всі платежі за їх рахунками уповноваженим державним органам, серед яких і Державна податкова служба.

До речі! В "Приватбанку" вже відреагували на заяву щодо законності банку у втручання банківської таємниці. У пресслужбі пояснили, що банк діє в рамках законодавства, передаючи дані лише для розрахунку кешбеку. Крім того, там додали, що будь-які інші операції чи дані клієнтів не розголошуються.

Чи повинні всі банки передавати інформацію

Натомість адвокат Олексій Волохов розповідає для 24 Каналу, що банки відповідно до Постанови Кабміну повинні передавати інформацію щодо всіх платіжних операцій за всіма поточними рахунками.

Йдеться про Постанову про експериментальний проєкт в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" від 20 серпня.

За ним визначено, що на підставі договору банки під час взаємодії з Мінекономіки передають щоденно усі відомості щодо яких ними надано дозвіл на надання інформації для забезпечення дотримання положень Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо банківської таємниці.

Водночас технічний адміністратор інформаційної системи згідно з Постановою – державне підприємство "Дія".

Олексій Волохов Адвокат, кандидат юридичних наук Відповідно "Приватбанк", Універсал Банк, Monobank чи будь-який інший уповноважений банк має передавати відомості до інформаційної системи про всі платіжні операції за всіма обраними покупцями поточними рахунками для участі в проєкті. У своєму договорі "Приватбанк" конкретизував, що розкриття банківської інформації здійснюється в межах і в обсязі необхідному для виконання Постанови та Договору.

Волохов додає, що якщо кешбек нараховується за придбання товарів українського виробництва, то ці товари треба ідентифікувати та перевірити їх зв'язок з українським виробником. Програма ж створена саме для допомоги таким виробникам.

Я не розумію такого ажіотажу щодо надання доступу до банківської таємниці, адже в цьому немає нічого протизаконного,

– зауважує адвокат.

Важливо! Дозвіл на розкриття банківської таємниці можна легко відкликати, якщо отримувач кешбеку не бажає передавати інформацію щодо платіжних операцій та має наміри вийти з проєкту.