Почему действия "Приватбанка" могут быть противозаконными

В комментарии 24 Канала юрист Андрей Шабельников напоминает, что уже несколько месяцев в Украине действует программа поддержки отечественного производителя "Национальный кэшбек".

К теме "Приватбанк" и "Нацкешбек": как банковская тайна может оказаться под угрозой

Таким образом, по условиям данной программы граждане могут получить 10% от стоимости приобретенных отечественных товаров на специально открытую банковскую карту. Однако данная программа содержит подводный камень, а именно риск нарушения банковской тайны владельцев карты "Национальный кэшбек".

Андрей Шабельников Управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw, председатель Комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Согласно закону о банках и банковской деятельности банковской тайной в частности являются сведения о банковских счетах клиента, информация о совершенных клиентом платежных операциях, финансовое состояние клиента, а также другая информация, предусмотренная указанной статьей. В свою очередь, банки должны обеспечивать сохранность банковской тайны клиентов и разглашать ее исключительно в предусмотренных законом случаях.

Шабельников называет одним из таких случаев письменное разрешение физического лица. И действительно в соответствии с Порядком Кабмина, покупатели, желающие принять участие в программе должны предоставить разрешение на раскрытие банковской тайны относительно платежей по выбранному счету.

Зато согласно правилам предоставления услуги "Национальный кэшбек" в "Приватбанк", клиенты должны предоставить разрешение на раскрытие информации о платежах по всем текущим банковским счетам. Более того, согласно указанным правилам, доступ будет предоставляться и к счетам, которые будут открыты в будущем. Поэтому возникают сомнения относительно законности такого вмешательства в банковскую тайну участников программы,

– добавляет юрист.

Поэтому Шабельников отмечает, что гражданам, желающих открыть карточку "Национальный кэшбек" в данном банке, следует обратить внимание на риск раскрытия информации обо всех платежах по их счетам уполномоченным государственным органам, среди которых и Государственная налоговая служба.

Кстати! В "Приватбанке" уже отреагировали на заявление о законности банка во вмешательстве банковской тайны. В пресс-службе объяснили, что банк действует в рамках законодательства, передавая данные только для расчета кэшбека. Кроме того, там добавили, что любые другие операции или данные клиентов не разглашаются.

Должны ли все банки передавать информацию

Зато адвокат Алексей Волохов рассказывает для 24 Канала, что банки в соответствии с Постановлением Кабмина должны передавать информацию обо всех платежных операциях по всем текущим счетам.

Речь идет о Постановлении об экспериментальном проекте в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" от 20 августа.

По нему определено, что на основании договора банки при взаимодействии с Минэкономики передают ежедневно все сведения по которым ими предоставлено разрешение на предоставление информации для обеспечения соблюдения положений Закона Украины "О банках и банковской деятельности" относительно банковской тайны.

В то же время технический администратор информационной системы согласно Постановлению – государственное предприятие "Дия".

Алексей Волохов Адвокат, кандидат юридических наук Соответственно "Приватбанк", Универсал Банк, Monobank или любой другой уполномоченный банк должен передавать сведения в информационную систему обо всех платежных операциях по всем выбранным покупателями текущим счетам для участия в проекте. В своем договоре "Приватбанк" конкретизировал, что раскрытие банковской информации осуществляется в пределах и в объеме необходимом для выполнения Постановления и Договора.

Волохов добавляет, что если кэшбек начисляется за приобретение товаров украинского производства, то эти товары надо идентифицировать и проверить их связь с украинским производителем. Программа же создана именно для помощи таким производителям.

Я не понимаю такого ажиотажа по предоставлению доступа к банковской тайне, ведь в этом нет ничего противозаконного,

– отмечает адвокат.

Важно! Разрешение на раскрытие банковской тайны можно легко отозвать, если получатель кэшбека не желает передавать информацию о платежных операциях и намерен выйти из проекта.