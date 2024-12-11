До слова, в цей же час відбулася масована атака на Крим. Окупанти нарахували багато дронів, навіть бачили цілий рій БпЛА, і ракети "Нептун". У Севастополі пролунало щонайменше три вибухи, "губернатор" сказав, що цивільні об'єкти не постраждали. Але нічого не вказав про військові.

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Що відомо про план "Килим" у Сочі

О 19:32 за московським часом (18:32 за Києвом) мовилося про те, що в аеропорту Сочі запровадили тимчасові обмеження. Це нібито зробили задля убезпечення цивільних суден. Летовище не приймало та не відправляло авіарейси.

11 літаків пішли на запасні аеродроми в Мінеральних Водах, у Владикавказі та в Астрахані. Затримувався виліт 10 повітряних суден, зокрема, виліт рейсів до Москви, Санкт-Петербурга, Тюмені, Самарканда.

О 22:34 за московським часом (21:34 за Києвом) обмеження зняли.

Показуємо Сочі на карті Росії

Телеграм-канал "Кримський вітер" відреагував на це повідомлення з Сочі з гумором. Там написали "не тільки в Севастополі весело" і виклали "фотожабу".

Також "Кримський вітер" виклав "карту польоту українських безпілотників", яку публікували Z-пабліки.



У принципі, загроза для Сочі могла бути / Фото "Кримський вітер"