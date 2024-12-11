К слову, в это же время произошла массированная атака на Крым. Оккупанты насчитали много дронов, даже видели целый рой БПЛА, и ракеты "Нептун". В Севастополе прогремело по меньшей мере три взрыва, "губернатор" сказал, что гражданские объекты не пострадали. Но ничего не указал о военных.

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Что известно о плане "Ковер" в Сочи

В 19:32 по московскому времени (18:32 по Киеву) говорилось о том, что в аэропорту Сочи ввели временные ограничения. Это якобы сделали для обеспечения безопасности гражданских судов. Аэропорт не принимал и не отправлял авиарейсы.

11 самолетов ушли на запасные аэродромы в Минеральных Водах, во Владикавказе и в Астрахани. Задерживался вылет 10 воздушных судов, в частности, вылет рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Самарканд.

В 22:34 по московскому времени (21:34 по Киеву) ограничения сняли.

Показываем Сочи на карте России

Телеграм-канал "Крымский ветер" отреагировал на это сообщение из Сочи с юмором. Там написали "не только в Севастополе весело" и выложили "фотожабу".

Также "Крымский ветер" выложил "карту полета украинских беспилотников", которую публиковали Z-паблики.



В принципе, угроза для Сочи могла быть / Фото "Крымский ветер"