Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крым.Реалии".

К теме В Севастополе взрывы: россияне пытаются перехватить дроны вертолетами и светят прожекторами

В Севастополе после взрывов проблемы с электроснабжением

Во временно оккупированном Севастополе ввели "неотложные ремонтные работы". Из-за этого часть города останется без света. Интересно, что ввели их после того, как вечером 11 декабря в Крыму раздавались взрывы.

Как сообщили в "Севастопольенего", свет будут выключать с 00:00 до 06:00. Подача электричества коснется, в частности, и ряда предприятий города:

ИП Алексеев, ГК Старт, АО "Севдорстрой";

ООО "К-Телеком", ПАО "Севастопольский завод "СПЕКТР", ООО "Арлан", ООО "Алеакта", ИП Антонов;

ООО "РСП "Быт", ГК Южный;

ООО "Си Гинтиз", ООО "Институт Геокоминтиз", ООО "Илка", ООО "Мегастройиндустрия", ООО "Севстройснаб", ИП Гороховцев;

ОВ "Хаммер", ООО "Меллас-Юг".

Почему в Севастополе появились "неотложные ремонтные работы" в электросети – неизвестно. В "Севастопольэнерго" не объясняли причин.

Кроме того, по другим адресам будут выключать электроэнергию с 08:00 до 18:00. Говорится не только о Севастополе, но и прилегающие к городу села.