Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крим.Реалії".

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У Севастополі після вибухів проблеми з електропостачанням

У тимчасово окупованому Севастополі ввели "невідкладні ремонтні роботи". Через це частина міста залишиться без світла. Цікаво, що ввели їх після того, як ввечері 11 грудня у Криму лунали вибухи.

Як повідомили у "Севастопольенего", світло вимикатимуть з 00:00 до 06:00. Подача електрики торкнеться, зокрема, й низки підприємств міста:

ІП Алексєєв, ГК Старт, АТ "Севдорстрой";

ТОВ "К-Телеком", ПАТ "Севастопольський завод "СПЕКТР", ТОВ "Арлан", ТОВ "Алеакта", ІП Антонов;

ТОВ "РСП "Побут", ГК Південний;

ТОВ "Сі Гінтіз", ТОВ "Інститут Геокомінтіз", ТОВ "Ілка", ТОВ "Мегастройіндустрія", ТОВ "Севстройснаб", ІП Гороховцев;

ОВ "Хаммер", ТОВ "Меллас-Юг".

Чому у Севастополі з'явилися "невідкладні ремонтні роботи" в електромережі – невідомо. У "Севастопольенерго" не пояснювали причин.

Крім того, за іншими адресами будуть вимикати електроенергію з 08:00 до 18:00. Мовиться не лише про Севастополь, а й прилеглі до міста села.